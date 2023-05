Alan Wake 2 verschijnt alleen digitaal

Vandaag werd tijdens de PlayStation Showcase eerste gameplaytrailer van Alan Wake 2 getoond. De game is ontwikkeld door Remedy Entertainment en verschijnt op 17 oktober 2023 voor PC via de Epic Games Store, PlayStation 5 en Xbox Series X|S. Opmerkelijk genoeg zal de game uitsluitend digitaal verkrijgbaar zijn. Laten we eens kijken naar de redenen achter deze beslissing en wat gamers kunnen verwachten van deze nieuwe duistere thriller.

In een tijdperk waarin steeds meer gamers de voorkeur geven aan digitale aankopen, heeft Remedy Entertainment besloten om Alan Wake 2 alleen in digitale vorm uit te brengen. Het feit dat de PlayStation 5 zonder disc drive verkrijgbaar is en dat Microsoft’s Xbox Series S een ‘digital only’-console is, draagt bij aan deze ontwikkeling. Daarnaast wil de ontwikkelaar geen disc-versie uitbrengen en een download voor de game vereisen.

Een van de voordelen van het digitale distributiemodel is de mogelijkheid om de prijs van de game te handhaven. Remedy Entertainment heeft besloten om Alan Wake 2 voor de prijs van €59,99 op de PlayStation 5 en Xbox Series X|S aan te bieden. Voor de pc-versie, die exclusief beschikbaar zal zijn via de Epic Games Store, is de prijs vastgesteld op €49,99. Door af te zien van fysieke media-uitgaven kunnen de kosten voor productie, distributie en detailhandel worden vermeden, wat resulteert in een concurrerende prijs voor de consument. Het overduidelijke nadeel is dat de game niet kan worden doorverkocht.

Het verhaalt draait om Saga Anderson, een FBI-profiler met de reputatie om onoplosbare zaken op te lossen, die aankomt in Bright Falls om een reeks rituele moorden te onderzoeken. De zaak verandert in een nachtmerrie wanneer Anderson pagina’s van een horrorverhaal ontdekt, een horrorverhaal dat werkelijkheid begint te worden.

Alan Wake, een verdwaalde schrijver gevangen in een nachtmerrie buiten onze wereld, schrijft een duister verhaal om de realiteit vorm te geven in een wanhopige poging te ontsnappen. Achtervolgd door onverzadigbare horror, vecht Wake om zijn geestelijke gezondheid te behouden en de duivel te slim af te zijn. De twee aparte werelden zijn verbonden op manieren die ze geen van beiden kunnen begrijpen.

Alan Wake 2 is een vervolg, maar is een op zichzelf staande ervaring. Nieuwkomers kunnen genieten van het avontuur zonder voorkennis van de vorige game. Voor de terugkerende fans zijn er talloze achtergrondverhalen en connecties te ontdekken. De game zal na release ook worden voorzien van nieuwe (gratis) content en twee betaalde uitbreidingen. De uitbreidingen heten Night Springs en the Lake House, maar verdere informatie is nog niet beschikbaar.