Aankondiging Harry Potter-game niet ver meer weg?

In 2018 verschenen er veelbelovende beelden van een nieuwe Harry Potter-game. De game zou in ontwikkeling zijn bij Disney Infinity-ontwikkelaar Avalanche Software, echter is het daarna angstvallig stil gebleven. Van een aankondiging is nog geen sprake en de vraagt is dan ook of er nog steeds een Harry Potter-rpg nog steeds in aantocht is? Het lijkt erop dat het antwoord ‘ja’ is en mogelijk kunnen we binnenkort al een officiële onthulling verwachten.

Pokémon Go-ontwikkelaar Niantic Labs kondigde afgelopen woensdag aan dat er een nieuwe augmented reality-game in ontwikkeling is op basis van de Harry Potter-franchise. Deze game zal vallen onder Portkey Games, vernoemd naar het magische item uit de boeken- en filmserie. Het blijkt echter dat Harry Potter Wizards Unite niet de enige game is die ontwikkeling is, want Portkey Games zou ook werken aan een game voor de consoles.

Aankondiging Harry Potter-game

Eerder deze maand werd er namelijk weer gepraat over de Harry Potter-game, nadat Avalanche Software een nieuwe vacature publiceerde voor een AAA-titel die binnenkort wordt aangekondigd. Er is namelijk ook nog twijfel, want er gaan ook geruchten dat Warner Bros. Interactive aan een nieuwe Batman-game werkt. De doorgaans goed geïnformeerde Jason Schreier van Kotaku suggereerde dat beide games mogelijk op hetzelfde moment worden aangekondigd. “Was er maar een locatie waar meerdere games tegelijkertijd kunnen worden aangekondigd”, aldus Schreier op ResetEra.

Avalanche Software-hoofdontwerper Troy Leavitt bevestigde in de tussentijd op Twitter dat een aankondiging niet ver weg meer is. Dat zou desondanks ook voor een andere game kunnen zijn, want in 2017 werd namelijk bekendgemaakt dat Portkey Games verantwoordelijk zou zijn voor de nieuwe Harry Potter-games voor mobiel en consoles.

Yes! "Soon" ™. 🙂 — Troy Leavitt (@Troylus_true) March 6, 2020

De originele video met gameplaybeelden werd gepubliceerd door YouTube-gebruiker RastaPasta en de open wereld game speelt zich naar verluidt af in de 19e-eeuwse Wizarding World. Je speelt als een vijfdejaars student die voor het eerst naar Hogwarts komt en een latente gave voor magie demonstreert met een unieke vaardigheid om overblijfselen van een oude kracht te traceren en te identificeren.

Bij aankomst beginnen er vreemde gebeurtenissen te ontstaan in het Forbidden Forrest en beginnen er problemen te brouwen binnen de muren van het kasteel. Samen Professor Elezar Fig begin je aan een reis door zowel bekend als nooit eerder vertoonde locaties om de waarheid achter deze mysterieuze gebeurtenissen aan het licht te brengen.

Tijdens het avontuur maak je nieuwe potions, lees je nieuwe spreuken en ontdek je fantastische beesten. Je zult moeten strijden met Dark Wizards, Goblins en andere bovennatuurlijke vijanden om de waarheid en jouw bestemming ontdekken – het lot van de Wizarding World ligt in jouw handen.

Wat is er te doen?