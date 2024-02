Aanbieding: zo krijg je 24 maanden Xbox Game Pass Ultimate voor slechts 99 euro (februari 2024)

Xbox Game Pass Ultimate geeft je toegang tot meer dan 100 games voor een maandelijks bedrag van €14,99 per maand. Onder het aanbod bevinden zich onder andere alle games van Microsoft die op de dag van release direct aan de bibliotheek worden toegevoegd, zoals Gears 5, Forza Horizon 4, Flight Simulator, Sea of Thieves en Tell Me Why. De dienst is niet alleen te gebruiken op de Xbox One en de aankomende Series S/X, want de pc-versies van de games zijn eveneens speelbaar op Windows 10. Daarnaast krijg je met het abonnement toegang tot xCloud, waarmee je deze games vanuit de cloud op je mobiele Android-smartphone of -tablet kan spelen.

Update 19/10/23 → Microsoft heeft de conversie voor Xbox Live Gold/Xbox Game Pass Core aangepast. In plaats van een 1:1 omzetting naar Xbox Game Pass Ultimate wordt er nu een verhouding van 3:2 toegepast, wat betekent dat drie jaar Xbox Game Pass Core staat aan twee jaar Xbox Game Pass Ultimate.

Xbox Game Pass Ultimate

Het goede nieuws is dat je momenteel nog kan profiteren van een prachtige aanbieding, waarbij je een Xbox Live-abonnement kan omzetten naar Game Pass Ultimate. Via een kleine omweg kun je voor slechts €99,09 twee jaar gebruikmaken van de dienst. Dat is een korting van maar liefst €260,76 ten opzichte van de adviesprijs. Om aan dit bedrag te kopen volg je de volgende stappen:

Let op. Dit werkt alleen wanneer je momenteel geen actief Game Pass Ultimate-abonnement hebt. Laat dit eerst aflopen voordat je met het stappenplan begint. Het is ook niet mogelijk om je abonnement met meer dan 36 maanden te verlengen. Heb je bijvoorbeeld nog een Xbox Live Gold/Xbox Game Pass Core-abonnement voor vier maanden dan zal je slechts 24 maanden kunnen toevoegen. Een andere optie is wachten totdat het Xbox Live Gold/Xbox Game Pass Core-abonnement is afgelopen, zodat je optimaal kan profiteren. Ben je van plan om een nieuwe account aan te maken, gebruik dan gewoon je Nederlandse gegevens en geen Braziliaans adres/regio.

We krijgen ook veel vragen of het mogelijk is om gebruik te maken van deze actie als je al eens Game Pass Ultimate hebt gehad. Het antwoord is ja, echter kost een upgrade dan eenmalig €14,99 in plaats van de €1 voor nieuwe abonnees. Het wordt enigszins onduidelijk weergegeven door Microsoft aangezien er wordt gesproken over €14,99 per maand, echter gaat het over de periode nadat je Xbox Game Pass-abonnement is afgelopen, in dit geval dus over 24 maanden.

Update → De prijzen van de Braziliaanse abonnementen liggen momenteel wat hoger. Je kan echter ook gebruikmaken van de Turkse Xbox Live Gold/Xbox Game Pass Core-abonnementen bij Gamivo of MMOGA. De onderstaande handleiding werkt nagenoeg hetzelfde, echter gebruik je Cyberhost VPN of UrbanVPN (beide gratis) aangezien Tunnelbear geen Turkse VPN heeft.