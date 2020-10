500GB SSD-opslagupgrade voor PlayStation 5 verschijnt online

De PlayStation 5 is uitgerust met een 825 GB aan opslagruimte, maar slechts 664 GB kan worden gebruikt voor de installatie van games. Het goede nieuws is dat de PS5 een NVMe-slot heeft geïmplementeerd om het opslaggeheugen eenvoudig uit te breiden. Deze SSD’s moeten echter wel voldoen aan de eisen van Sony, omdat de lees- en schrijfprestaties niet minder mogen zijn dan de interne opslag. Dankzij het Amerikaanse Walmart hebben we ook een idee gekregen wat een dergelijke uitbreiding zal gaan kosten.

Vorige week verscheen er een afbeelding van een Walmart-prijskaartje voor een PlayStation 5 External SSD Drive op Twitter. Dit prijskaartje beschrijft een 500 GB SSD voor de PlayStation 5 met een prijskaartje van $115 en dat zal in Europa vermoedelijk neerkomen op €115. Tot nu toe is niet bevestigd of dit een officiële SSD van Sony is of een van de opties van derden.

Xbox Series S | X geeft gamers ook de mogelijkheid om uitbreidbare opslag te kopen. De Series X heeft een ingebouwde SSD van 1 TB, terwijl de Series S het moet doen met 512 GB. Het is nog steeds niet helemaal duidelijk hoeveel van die ruimte te gebruiken is, maar de officiële uitbreiding van Seagate gaat €219,99 kosten. Aangezien de 1TB van de Xbox ongeveer twee keer zo groot is als de bovenstaande 500GB-module voor de PS5, lijken de prijzen betrouwbaar te zijn.

Sony brengt de PlayStation 5 op 19 november uit in Nederland. Het is inmiddels niet meer mogelijk om een pre-order voor de console te plaatsen. We hebben daarom een notificatiedienst geïntroduceerd waarbij we je (alleen) een e-mail versturen wanneer de PS5 weer bij een shop is te bestellen.

