Vergroot je thuiscomfort met smart home apparatuur

Hoeveel uren per dag breng je thuis door? En zou je liever nog meer tijd in huis zijn, of kruip je bijna tegen de muren omhoog omdat je echt naar buiten toe wilt? Je kunt op vakantie gaan en in een hotelkamer overnachten, toch gaat er niets boven het thuiscomfort van je eigen huisje. Je kunt het nóg fijner maken met smart home apparatuur. Hier zijn alvast vijf mogelijkheden om je inspiratie te geven.

1. Smart lights

De meest in het oog springende optie is een lamp die automatisch inschakelt wanneer het donker wordt. Dat is op zich niet zo heel bijzonder, dit is met een kleine lichtsensor te regelen. Het wordt al interessanter wanneer lampen in huis inschakelen zodra je de kamer in loopt, en bij het verlaten weer uitschakelen om stroom te besparen. Of een serie aan lampen die je instelt met voorkeuze programma’s zoals ‘studeren’, ‘film kijken’ of ‘dinner time’. De Philips Hue serie is een bekend voorbeeld van slimme verlichting, je kunt ze tegenwoordig al bij de Action en IKEA kopen. Houd er wel rekening mee dat niet alle smart home apparaten even goed met elkaar te combineren zijn omdat ze afwijkende protocollen kunnen gebruiken.

2. Smart speakers

Dit is een leuke gadget die ook nog eens heel handig kan zijn. Als luidspreker zijn er behoorlijk goed opties zoals de Sonos lijn speaker die echt goed klinken. Er zijn zeker betere ‘domme’ speakers te koop, maar je moet wel heel kieskeurig zijn als er geen slimme luidspreker is die je lekker vindt klinken. Maar met name de kleine luidsprekers zoals de Google Nest zijn vooral interessant om de microfoons die erin verwerkt zitten. Die luisteren naar de gebruiker. Zo kun je vragen om het laatste nieuws, het weerbericht opvragen of laat inches omrekenen naar centimeters. Ze fungeren ook als ‘tussenpersoon’ waarmee je weer andere slimme apparaten kunt bedienen.

3. Smart heating

Dit is in principe een ‘set and forget’ smart home oplossing door de zelflerende functionaliteit. Zo maakt Honeywell thermostaten die het gedrag van bewoners leren kennen en daar de temperatuur op afstemmen. Naast een aangename temperatuur in huis kun je er ook energie mee besparen. Het systeem kan namelijk berekenen wanneer de temperatuur iets hoger of lager moet gaan, wat je op gevoel niet zal lukken. Er zijn ook slimme thermostaat kranen die je direct op een verwarmingselement kunt aansluiten. Zo kun je per ruimte de temperatuur beheren.

4. Smart security

Hier zijn zeer veel mogelijkheden voor verkrijgbaar. Een Indoor of Outdoor camera van Somfy bijvoorbeeld, die zelfs blijft werken als de stroom of het internet mocht uitvallen. Dan zijn er video deurbellen die je laten zien wie er aan de deur staat. Dat is veilig, het werkt zelfs wanneer je niet thuis bent. Dan kun je met de intercom functie direct praten met bijvoorbeeld een postbezorger en vragen of ze het pakje een paar deuren verderop achterlaten. Een heel andere vorm van smart security is een rookmelder. Somfy heeft hier een oplossing voor bedacht waarbij meerdere rookmelders in huis draadloos met elkaar kunnen communiceren. Dit werkt zelfs zonder internet dankzij een ingebouwd, lokaal netwerk.

5. Raamdecoratie

Over comfort gesproken; nooit meer de gordijnen met de hand openen. Als het gaat schemeren schakelen de lampen in terwijl de gordijnen automatisch sluiten. Of bij felle zon laat je het rolgordijn op de slaapkamer sluiten met een lichtsensor. Als de baby in je armen gaat slapen hoef je maar een gebaar te maken en de gordijnen zullen sluiten. Er zijn speciale fluisterstille elektrische gordijnen voor op de slaapkamer. Heb je al gordijnen die nog niet aan vervanging toe zijn? Je kunt ook los een gordijnrails met motor bestellen bij Somfy. Daarmee kun je voordelig de raamdecoratie automatiseren.

Vergeet geen slim ‘brein’ te installeren

Je kunt de meeste smart home apparatuur direct koppelen aan de standaard wifi router. Als je meer apparaten gaat toevoegen loop je op een gegeven moment tegen beperkingen op. Standaard routers zijn nou eenmaal niet gemaakt om zoveel apparaten met elkaar te laten communiceren. Met een ‘bridge’ zoals het TaHoma systeem van Somfy koppel je een groot aantal apparaten, die je via een centrale app kunt beheren. Dit kunnen andere Somfy apparaten zijn zoals raamdecoratie, beveiligingscamera’s of rookmelders, maar ook apparaten van andere merken. Smart home toepassingen laten namelijk pas de maximale potentie zien wanneer je er ‘ketens’ mee maakt. Denk aan ‘lampen aan, gordijnen dicht, temperatuur 2 graden omhoog’ met slechts één tik op je smartphone scherm. Zo zijn er ontelbaar veel opties om koppelingen te maken en series aan acties uit te voeren die je precies kunt afstemmen op jouw behoefte. Daarbij kies je helemaal zelf hoe eenvoudig of complex je het wilt maken. Dat is pas smart!