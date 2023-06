Technische snufjes voor in de keuken

We houden graag de woning op technisch gebied up to date, en dit geldt natuurlijk ook voor de keuken. Zou jij jouw keuken weleens een upgrade willen geven? Lees dan dit artikel verder.

De airfryer

Om te beginnen hebben wij er eentje voor je die je waarschijnlijk al kent, en misschien al in de keuken hebt staan. Het gaat namelijk om de airfryer: een alternatief op de vertrouwde frituurpan. Heb je zelf nog geen airfryer in je keuken staan? Dan kun je hier een aantal voordelen van dit apparaat vinden. Ten eerste wordt de airfryer als een gezonde optie gezien, aangezien je hier geen olie nodig hebt om je eten te bereiden. De airfryer verwarmt en gaart het eten namelijk met hete lucht, net als een oven. Dit is ook een ander voordeel, omdat je airfryer dus ook meer verschillende soorten voedsel kunt bereiden dan met een frituurpan. Zo kun je de airfryer bijvoorbeeld ook gebruiken om kip of een vegetarische burger mee te garen. Verder zal je met een airfryer minder last hebben van vieze geuren in huis.

De slimme koelkast

We zijn inmiddels allemaal wel bekend met slimme technologie, maar wist je dat je deze ook kunt toepassen in de keuken? Zo kun je dus een slimme koelkast kopen. Een slimme koelkast heeft bijvoorbeeld touch screen, interne camera’s en een spraakassistent. Met deze handige technieken, kan jij gemakkelijk je boodschappenlijst beheren, recepten opzoeken en van een afstand de inhoud van je koelkast in de gaten houden via je smartphone.

De slimme kraan

Slimme technologie kan ook worden toegepast op de kraan. Met een slimme kraan hoef je geen kraanknop aan te raken om het water te laten stromen. Voor wie fan is van technische snufjes is dit natuurlijk geweldig. Een ander groot voordeel is hygiëne, aangezien je natuurlijk geen knop hoeft aan te raken bij het wassen van de handen. Verder kan je bij sommige slimme kranen bijvoorbeeld ook de temperatuur van het water bedienen vanaf je smartphone.

De slimme oven

Verder is er ook nog een slimme oven op de markt. Met de slimme oven kan je op afstand de temperatuur en tijd regelen en op je smartphone een melding krijgen wanneer het gerecht klaar is. Sommige slimme ovens hebben zelfs een ingebouwde camera, waarmee jij jouw gerecht vanaf een afstand in de gaten kunt houden.

De inductieplaat met afzuigkap

Al een tijdje zijn ze op de markt: de inductiekookplaat met een geïntegreerde afzuigkap. De inductietechnologie kan op zichzelf tegenwoordig niet meer ontbreken in een moderne keuken. Laat een geïntegreerde afzuigkap dan ook een mooie toevoeging hieraan zijn. Je bespaart dus niet alleen ruimte, maar je geeft ook een strak en modern uiterlijk aan je keuken.

Zo zijn er genoeg technische snufjes waarmee jij jouw keuken een upgrade kunt geven. Welke kies jij?