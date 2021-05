Philips Hue aanbiedingen mei 2021: 50% korting op tweede product en meer

Ben je van plan om voor het eerst aan de slag te gaan met Philips Hue of speel je met de gedachte om de collectie uit te breiden, dan heb je de juiste pagina gevonden. In dit artikel zetten we de beste Philips Hue aanbiedingen (mei 2021) op een rij. Er zijn momenteel verschillende promoties gaande voor een starterspakket, losse lampen, outdoor en nog heel veel meer. We blijven het overzicht continu voorzien van updates, maar wees er snel bij want op is op en voorraden worden gedurende acties niet altijd aangevuld.

Philips Hue aanbiedingen mei 2021

Tweede Philips Hue-product met 50% korting bij Bol.com

De Bol.com 7-daagse is weer van start gegaan en dat is goed nieuws voor alle Philips Hue-fans. Tot en met 31 mei 2021 scoor je namelijk 50% korting op het tweede (en goedkoopste) Philips Hue-product. Het enige wat je hoeft te doen is twee actieproducten selecteren, waarna de korting automatisch wordt toegepast in je winkelmandje. Onder het aanbod bevinden zich de populaire Filamentlampen en veel modellen die buiten kunnen worden gebruikt.

Philips Hue Play Duo voor €89,99 bij MediaMarkt

Momenteel kun je bij MediaMarkt de Philips Hue Play Duo scoren voor slechts €89,99. De shop is daarmee flink goedkoper dan concurrent Amazon (€106,75) en de adviesprijs van Philips (€129,99). Mocht je de beide lichtbalken optimaal willen gebruiken dan heb je een Philips Hue Bridge nodig. De set werkt standaard in combinatie met Philips zijn Ambilight-televisies die Hue ondersteunen. Voor televisies van een ander merk heb je een Hue Sync Box nodig.