Dit is hoe een smart home werkt

Tegenwoordig kan bijna niemand meer zonder zijn of haar smartphone. We gaan er mee naar bed en we staan er mee op. De term zegt het al, het heeft je mobiele telefoon getransformeerd naar een slimme mobiele telefoon. Naast het slimmer maken van een mobiele telefoon zijn er ook andere dingen die steeds slimmer worden. De term smart home hoor je ook steeds vaker. De letterlijke vertaling is een slim huis, en dat is precies wat er mee bedoeld wordt. Je breidt je huis uit met slimme oplossingen, waardoor alles in en rond het huis steeds makkelijker wordt. Deze trend blijft zich maar verder doorontwikkelen, en wij geven je een aantal concrete voorbeelden van slimme oplossingen in huis.

Huisautomatisering

Er zijn in elk huis veel spullen die je kunt bedienen. Denk aan je tv, de lampen, keukenapparatuur en andere zaken. Veel van deze dingen bedien je handmatig. Met slimme oplossingen wordt het echter steeds gebruikelijker om deze op een slimme manier te bedienen. Dat kan bijvoorbeeld door spraak of door middel van besturing via een app. Als je een slimme speaker in huis hebt, dan kun je met een simpele spraakboodschap een specifieke radiozender aanzetten, of je favoriete muziek afspelen. Een ander voorbeeld is het aanzetten van de verwarming. Onderweg naar huis kun je vanuit de auto al middels de app je slimme thermostaat besturen, zodat je thuis komt in een heerlijk warm huis.

IP camera

Een andere manier om van je huis een smart home te maken, is het gebruiken van een IP camera. Wanneer je veel weg van huis bent, kan het een veilig gevoel geven om toch binnen te kunnen kijken. Met een IP camera kan dat heel eenvoudig. Deze sluit je thuis aan op het internet, en via de app op je smartphone kun je altijd kijken wat er thuis gebeurd. Dit kan ook handig zijn als je kleine kinderen hebt, en ten alle tijden wil kunnen kijken hoe het met je kind gaat als hij of zij bijvoorbeeld aan het slapen is.

Huis beveiligen

Veiligheid is voor veel mensen erg belangrijk. Een smart home kan daar ook aan bijdragen. Zo kan een slim beveiligingssysteem je helpen bij het detecteren van onveilige situaties. Een slim systeem waarschuwt je namelijk via een bericht op je smartphone als er sprake is van een inbraak. Ook bij andere situaties zoals brand, rookoverlast of een mogelijke lekkage krijg je direct bericht via de app op je smartphone. Dus ook als je niet thuis bent wordt er goed op je huis gelet. Een slimme deurbel kan daar ook aan bijdragen. Deze deurbel met camera geeft jou de mogelijkheid om altijd te zien wie er aan de deur staat, of je nu thuis bent of niet. Als er zich onveilige situaties afspelen voor jouw deur, heb je bovendien altijd beeldmateriaal dat als bewijs kan dienen.

Het slim maken van je huis kan dus op verschillende manieren. De technische mogelijkheden worden steeds groter. Slimme oplossingen kunnen niet alleen plezier en gemak bieden, maar zorgt ook voor een veilig gevoel. Er zijn verschillende aanbieders van slimme artikelen om van jouw huis een smart home te maken, zoals Somfy België. Een smart home is voor jou dus ook binnen handbereik.

