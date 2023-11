Samsung 990 Pro (4TB en PS5-compatible) tijdens Black Friday 2023 in de aanbieding voor 239 euro

Ben je op zoek naar extra opslagcapaciteit voor je PlayStation 5 of pc? Tijdens Black Friday is er een uitstekende aanbieding beschikbaar voor de Samsung 990 Pro. De 4TB-versie is momenteel voor slechts €239 te verkrijgen bij Amazon Nederland, de laagste prijs ooit, terwijl deze elders verkrijgbaar is voor €259,90 (adviesprijs €309).

Samsung 990 Pro 4TB deal

De Samsung 990 Pro 4TB kan schrijven met een snelheid tot 6900MB/s en lezen met maximaal 7450MB/s. Bij het schrijven van 1,6 TB aan data bereikte de schijf ongeveer 72 graden, ruim onder het eerste throttling-punt. Een heatsink wordt desondanks aanbevolen voor de PlayStation 5 om mogelijke problemen te voorkomen. Je kunt al een losse heatsink krijgen voor ongeveer €20, wat aanzienlijk goedkoper is dan de Samsung 990 Pro Gamers Pack-versie. Deze versie komt weliswaar met een heatsink, maar is met een prijs van €322 aanzienlijk duurder.