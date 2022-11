KPN Black Friday 2022: gratis 43-inch Philips 4K TV, soundbar of 12 maanden voor €35

Black Friday 2022 is vandaag al van start gegaan bij KPN. Deze deals zijn beschikbaar van maandag 7 november tot en met Cyber Monday 28 november. Je kan bij het afsluiten van een 1-jarig internetabonnement (Internet, Internet & TV of Alles-in-één) kiezen uit meerdere cadeaus of zes maanden korting.

KPN Black Friday 2022

Je kan kiezen uit een Philips UHD Smart TV 43 inch (43PUS7607/12), een Philips Soundbar (TAB8505/10), 12 maanden Internet & TV voor €35 per maand (ongeacht de snelheid) of twee KPN SuperWifi-punten voor uitstekende wifi overal in huis. Er is een gratis overstapservice, waardoor je helemaal niets zelf hoeft te doen. Voor deze actie geldt op = op. Het aantal beschikbare televisies en soundbars is beperkt. Wanneer deze niet meer leverbaar zijn, zal het actieaanbod komen te vervallen.