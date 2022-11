Dyson Black Friday 2022: V12, V15, Corrale, Airwrap en meer in de aanbieding

Het Black Friday 2022-evenement in de webshop van Dyson is van start gegaan. In de periode van 17 tot en met 30 november ontvang je maximaal €300 korting op geselecteerde producten, waaronder populaire stofzuigers zoals de Dyson V12, V15 en de 360 Heurist robotstofzuiger. Voor het eerst zijn ook de haarstyling tools, waaronder de Corrale en Airwrap met korting te verkrijgen tijdens Black Friday.

Dyson Black Friday 2022

Stofzuigers

Dyson V12 Detect Absolute Detect – Het laatste snoerloze model dat deel uitmaakt van de promotie is de V12 Detect Absolute Detect. De stofzuiger wordt normaal voor €649 aangeboden en is nu in de aanbieding voor €529, oftewel een korting van €120.

Dyson V15 Detect Absolute – De krachtigste snoerloze stofzuiger van Dyson is de V15 Detect Absolute en dit model wordt nu met € 100 korting aangeboden. Je kan de V15 bestellen voor €649 in plaats van de adviesprijs van €749.

Dyson 360 Heurist – De robotstofzuiger van Dyson is momenteel afgeprijsd van €999 naar €699. Door de slimme lasers maakt de stofzuiger een virtuele kaart van de ruimte zodat hij niets overslaat en obstakels vermijdt.

Luchtreiniger

Dyson Purifier Humidify+Cool Formaldehyde – Deze 3-in-1 machine dient als luchtreiniger, ventilator en luchtbevochtiger. Het model is tijdens Black Friday beschikbaar voor €699 en dat is een korting van €100 op de adviesprijs van €799.

Haarstyling