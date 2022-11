Black Friday 2022: €300 cashback bij aanschaf Samsung QD-OLED 55S95B of 65S95B (QE55S95BA/QE65S95BA)

Het WK staat op het punt van beginnen en dat gaat traditioneel gepaard met scherpe televisie aanbiedingen en deze maand is het bovendien ook nog eens Black Friday. Bij Samsung is inmiddels het Black Friday-festival van start gegaan: bij aanschaf van een van de prachtige QD-OLED-modellen ontvang je maar liefst €300 retour.

Samsung Black Friday 2022 – QD-OLED

Deze korting wordt direct verrekend in het winkelmandje wanneer je de 55-inch (QE55S95BA) of 65-inch (QE65S95BA) via de Samsung Shop koopt. Schaf je een van de televisies aan bij een officiële Samsung-dealer, dan kun je via deze pagina de cashback aanvragen. De promotie loopt tot en met 28 november 2022 en daarna heb je tot en met 30 januari 2023 om je aanvraag in te dienen. Dit zijn de deelnemende partijen (getoonde prijzen zijn inclusief cashback):

Samsung QD-OLED 55S95B

Samsung QD-OLED 65S95B