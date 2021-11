Online.nl Black Friday 2021 – 6 maanden korting plus gratis AirPods 2, Zyxel wifi-punt of €70 cashback

De Black Friday 2021 Megadeals zijn van start gegaan bij Online.nl. Alle promoties zijn tot en met zondag 28 november geldig. Deze acties gelden alleen voor nieuwe klanten en in combinatie met een abonnement op het pakket Internet & TV of Internet, TV en Bellen (Alles-in-1) van Online.nl via DSL of glasvezel.

Tijdens de Black Friday-periode krijg je standaard 6 maanden korting ter waarde van €105 en betaal je geen aansluitkosten van €30. Daarnaast krijg je bij Online.nl de keuze uit drie cadeaus: Apple AirPods 2, Zyxel wifi-punt om het wifi-bereik in de woning te vergroten of een cashback van €70 die wordt verrekend met je nota ná uitvoering van twee succesvolle incasso’s. De AirPods en het Zyxel-punt worden vanaf 4 weken na oplevering van je internetverbinding verstuurd.