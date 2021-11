Black Friday 2021 – Dyson V8, V10, V12 en meer in de aanbieding

Het Black Friday 2021-evenement in de webshop van Dyson is van start gegaan. In de periode van 15 november tot en met Cyber Monday (enkele acties lopen door tot en met 5 december) ontvang je tot €300 korting op geselecteerde producten, waaronder populaire stofzuigers zoals de Dyson V8, V10, V12 en de 360 Heurist robotstofzuiger. Verder zijn er exclusieve cadeau edities van de Dyson Corrale stijltang, Dyson Airwrap multistyler en Dyson Supersonic föhn, beschikbaar in Pruisisch blauw en koper.

Dyson Black Friday 2021

Snoerloze stofzuigers

Dyson V8 Total Clean – Dit model is de goedkoopste snoerloze stofzuiger van het bedrijf. Het model is tijdens het Black Friday-evenement voor €299 te verkrijgen en dat is een korting van €100 op de adviesprijs.

Dyson V10 Absolute – De V10 is een iets krachtiger uitvoering en heeft een langere accuduur. Tot en met Cyber Monday is de stofzuiger beschikbaar voor €499 en dat is een korting van €50 op de reguliere prijs van €499.

Dyson V12 Slim Complete – Het laatste snoerloze model dat deel uitmaakt van de promotie is de V12 Slim Complete. De stofzuiger wordt normaal voor €629 aangeboden en is nu in de aanbieding voor €579, oftewel een korting van €50.

Dyson Cinetic Big Ball – Toch liever een stofzuiger met snoer? Geen probleem, want de Dyson Cinetic Big Ball Multi Floor 2 en Cinetic Big Ball Absolute 2 zijn beide in de aanbieding voor respectievelijk €329 (normaal €399) en €429 (normaal €499).

Dyson 360 Heurist – De robotstofzuiger van Dyson is momenteel afgeprijsd van €999 naar €699. Door de slimme lasers maakt de stofzuiger een virtuele kaart van de ruimte zodat hij niets overslaat en obstakels vermijdt.

Luchtbehandeling

Dyson Pure Hot+Cool Link luchtreiniger/verwarmingsventilator (2016) – De Dyson Pure Hot+Cool is in de aanbieding voor €399 en dat is een korting van €80 op basis van de adviesprijs. De Dyson Pure Hot+Cool Link luchtreiniger/verwarmingsventilator verwarmt en verkoelt het hele jaar door en reinigt tegelijkertijd de lucht om je heen.

Dyson Pure Humidify+Cool Luchtreinigingsventilator/luchtbevochtiger (2020) – Deze 3 in 1: Luchtreiniger, ventilator is afgeprijsd van €699 naar €599. De Dyson luchtreinigingsventilator met luchtbevochtiging helpt de luchtkwaliteit te verbeteren. Het HEPA-filter en actief koolstoffilter vangen gassen en deeltjes op.