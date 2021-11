Black Friday 2021-evenement begint dit jaar al een week eerder

Black Friday 2021 valt dit jaar op vrijdag 26 november, maar dat betekent niet dat je zolang hoeft te wachten. Coolblue, MediaMarkt, Bol.com, Amazon, LEGO en verschillende andere partijen beginnen namelijk aanstaande vrijdag (19 november) al met hun aanbiedingen. De vroege start van het koopjesevenement is ervoor om te zorgen dat pakketjes op tijd worden geleverd en de bezorgdiensten minder onder druk komen te staan.

Black Friday 2021

Het kan geen kwaad om deze pagina regelmatig te controleren of er nieuwe aanbiedingen zijn. In dit artikel zetten we alleen de beste promo’s voor je op een rij, inclusief een prijsvergelijking met de concurrentie. Onze verwachtingen zijn hoog gespannen en we hopen dat je in de komende periode flink geld kan besparen op de topproducten die je wilt; van 4K-tv’s en high-end smartphones tot hoofdtelefoons, slimme luidsprekers en alles daartussenin.

Eerste deals

Providers

KPN – Black Friday 2021 is vandaag al van start gegaan bij KPN. Deze deals zijn beschikbaar van maandag 15 november tot en met Cyber Monday 29 november. Je kan bij het afsluiten van een 1-jarig internetabonnement (Internet, Internet & TV of Alles-in-één) kiezen uit meerdere cadeaus: een Xbox Series S, een Philips Smart TV (32PFS6906), 6 maanden korting op Internet & TV of twee KPN SuperWifi-punten voor uitstekende wifi overal in huis.

Online.nl – Tijdens de Black Friday-periode krijg je standaard 6 maanden korting ter waarde van €105 en betaal je geen aansluitkosten van €30. Daarnaast krijg je bij Online.nl de keuze uit drie cadeaus: Apple AirPods 2, Zyxel wifi-punt om het wifi-bereik in de woning te vergroten of een cashback van €70 die wordt verrekend met je nota ná uitvoering van twee succesvolle incasso’s. De AirPods en het Zyxel-punt worden vanaf 4 weken na oplevering van je internetverbinding verstuurd.

Betekenis

De inmiddels uiterst bekende vrijdag heeft de naam Black Friday gekregen, omdat Amerikaanse ondernemers dankzij Black Friday weer zwarte cijfers konden schrijven. Samen met Cyber Monday zijn het de twee dagen waarop men in de Verenigde Staten massaal aan het shoppen gaat, maar het evenement heeft in Nederland in de afgelopen jaren ook veel aan populariteit gewonnen en wordt tegenwoordig gezien als het koopjesevenement van het jaar.