Nieuwe Mac Mini gespot in Mac Studio-firmware

In de firmware voor Apple’s Mac Studio is een nieuwe en nog onaangekondigde Mac Mini ontdekt. Ontwikkelaar Steve Troughton-Smith heeft een verwijzing gevonden naar het ‘Macmini10.1’-model. Er gaan al een tijdlang geruchten over een geheel vernieuwde Mac Mini en deze ontdekking laat zien dat Apple intern ook aan een nieuw model werkt.

The rumor mill is a little unclear as to what new Macs are imminent; for what it’s worth, there is one concrete clue: the shipping Studio Display firmware references one unaccounted-for mystery machine — a new model generation of Mac mini (“Macmini10,1”). My guess: M2, not M1 Pro

— Steve Troughton-Smith (@stroughtonsmith) April 12, 2022