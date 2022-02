Nieuwe Mac Mini en 13-inch MacBook Pro in maart, MacBook Air en iMac in mei of juni

Er zal in maart een nieuw Apple-evenement plaatsvinden en volgens de doorgaans goed geïnformeerde Bloomberg-journalist Mark Gurman zal er minimaal één nieuwe Mac worden aangekondigd. De overige Mac-modellen, die onlangs al werden geregistreerd, zullen volgen in mei of juni.

Nieuwe Mac’s in 2022

In zijn nieuwste Power On-nieuwsbrief schrijft Gurman dat Apple rond mei of juni met meerdere nieuwe Mac’s komt. Het is op dit moment nog niet geheel duidelijk welke Mac er in maart wordt gepresenteerd, echter speculeert hij dat het vermoedelijk gaat om een high-end Mac Mini en een low-end 13-inch MacBook Pro, beide aandreven door een Apple-soc.

“Aangezien twee van de oudere Mac’s van Apple momenteel het instapmodel van de MacBook Pro en de Mac Mini zijn, zou ik gokken dat die modellen de volgende zullen zijn die een upgrade krijgen.”

Apple heeft een vernieuwde MacBook Air en een nieuwe 24-inch iMac in de planning staan voor dit jaar, die beide worden uitgerust met de Apple M2-soc. Daarnaast komt er een nieuwe high-end Mac Mini en de vernieuwde 13-inch MacBook Pro. Het bedrijft werkt ook aan een vervanger voor de 27-inch iMac met Intel-processor, waarbij een keuze kan worden gemaakt tussen de M1 Pro- en M1 Max-chips. Deze bestaande chips zouden betere prestaties leveren dan de aankomende M2.

Gezien de genoemde tijdlijn is het niet ondenkbaar dat de nieuwe Mac’s tijdens de jaarlijkse Worldwide Developers Conference worden aangekondigd. Onlangs berichtte analist Ross Young dat de iMac Pro met miniledscherm in de zomer zou kunnen worden uitgebracht. Verder zou er nog een Mac Pro in aantocht zijn, welke kan worden geconfigureerd met een M1 Max-chip bestaande uit 20 cpu-cores en 64 gpu-cores en een chip met 40 cpu-cores en 128 gpu-cores.