MacBook Pro met M1X-soc wordt binnen 4 weken gepresenteerd

Er wordt al geruime tijd gesproken over de komst van de volgende generatie MacBook Pro-modellen met de snellere Apple M1X-soc, maar tot op heden is het nog niet tot een officiële onthulling gekomen. Volgens de doorgaans goed geïnformeerde Bloomberg-journalist Mark Gurman gaat het bedrijf daar later deze maand verandering in brengen. Vorig jaar vond het Mac-evenement vanwege de coronapandemie niet in oktober, maar in november plaats.

MacBook Pro

In zijn laatste nieuwsbrief schrijft Gurman dat Apple van plan is om de nieuwe MacBook Pro’s met M1X-soc binnen een maand te onthullen, waarbij hij opmerkt dat de het Mac-evenement doorgaans in oktober wordt georganiseerd. Hij deelt daarbij ook enkele specificaties van de nieuwe chip.

Waarschijnlijk zal de M1X in de komende maand als eerste worden gebruikt in de nieuwe MacBook Pro’s en op een gegeven moment in een Mac Mini in het hogere segment. De M1X is ontwikkeld in twee varianten: beide met 10 cpu-cores (acht prestatiegerichte en twee zuinige) in combinatie met 16 of 32 gpu-cores.

De MacBook Pro’s zullen naar verwachting worden aangeboden in 14-inch en 16-inch configuraties met een miniled-scherm, een vernieuwd ontwerp, een SD-slot, een HDMI-poort en MagSafe voor opladen. Apple zou ook afscheid willen nemen van de in 2016 geïntroduceerde Touch Bar. Naast de nieuwe MacBook Pro-modellen is het naar verluidt ook tijd voor een vernieuwde Mac Mini.