‘MacBook Pro (2021) met miniled-scherm komt tussen september en november uit’

De nieuwe MacBook Pro met miniled-scherm wordt volgens Bloomberg-journalist Mark Gurman tussen september en november op de markt gebracht. Dat gerucht sluit aan bij een eerder rapport van de betrouwbare analist Ming-Chi Kuo, die enkele weken geleden naar buiten bracht dat de nieuwe MacBook Pro in het derde kwartaal in productie zou gaan.

MacBook Pro 2021-update

Gurman schrijft in zijn Power On-nieuwsbrief dat de nieuwe MacBook Pro-modellen aanvankelijk eerder hadden moeten verschijnen, maar dat het miniled-scherm heeft gezorgd voor complicaties. De miniled-technologie maakte dit jaar zijn debuut op de 12,9-inch iPad Pro met de Apple M1-soc. Dit paneel gebruikt 10.000 miniled’s, waardoor er aanzienlijk meer dimming zones zijn voor een groter contrast, betere zwartwaarden en een hogere helderheid. Het scherm van de iPad heeft een helderheid van 1000 nits over het hele scherm en 1600 nits piekhelderheid. Daarnaast verbruikt het scherm minder energie, wat resulteert in een langere accuduur.

Apple gaat de vernieuwde MacBook Pro’s voorzien van een nieuw ontwerp. Naast een nieuw ontwerp met platte randen, geen Touch Bar en meer poorten, zullen de modellen ook worden aangedreven door een nieuwe versie van Apple’s eigen chip. Apple is bezig met de ontwikkeling van een “M1X” of “M2” chip die in april in massaproductie is gegaan, waardoor de chip beschikbaar is om in de nieuwe MacBook Pro modellen te debuteren.

In een Chinese database werden onlangs twee nieuwe MacBook Pro-modellen ontdekt. De 16-inch MacBook Pro heeft een 8.693 mAh/11,45V batterij, die net iets kleiner is dan de batterij in het huidige model, terwijl de 14-inch MacBook Pro een grotere 6.068 mAh/11,47V batterij zal krijgen. De aankomende 14-inch en 16-inch MacBook Pro-modellen zouden volgens de geruchten een verbeterde 1080p FaceTime-camera krijgen, die beter zou zijn dan de 720p-camera van de bestaande modellen. Apple heeft ook een 1080p-camera gebruikt voor de nieuwe 24-inch iMac met M1-chip.