‘Volgende generatie MacBook Air krijgt nieuw ontwerp met meer kleuropties en wit toetsenbord’

Apple introduceerde op dinsdag de nieuwe Mac Studio met de razendsnelle M1 Ultra-soc, echter was er van de vernieuwde MacBook Air geen spoor te bekennen. Volgens Apple-analist Ming-Chi Kuo krijgt het model pas later in het jaar een opfrisbeurt in de vorm van een geheel nieuw ontwerp en meer kleuropties.

MacBook Air 2022

Tot op heden hebben verschillende bronnen gesuggereerd dat Apple afscheid zal nemen van het huidige taps toelopende ontwerp en gaan voor een MacBook Pro-achtige look. De MacBook Air zal daarnaast lichter en dunner worden. Apple zou het vernieuwde model willen aanbieden in de kleuren blauw, groen, roze, zilver, geel, oranje en paars, waarbij de bezel van het scherm in gebroken wit komt en ook zou het toetsenbord wit zijn in plaats van het gebruikelijke zwart.

Kuo verwacht dat de MacBook Air wordt aangedreven door de M1-soc en niet door de M2, waarover de laatste tijd veel werd gesproken. Gezien de introductie van de M1 Ultra-soc is het misschien onlogisch om in hetzelfde jaar een M2-versie op de markt te brengen. Volgens geruchten zou de M2-soc bestaan uit acht cpu-cores en tien gpu-cores. De MacBook Air krijgt in tegenstelling tot de MacBook Pro-modellen geen beeldscherm met een miniledbacklight.

Predictions for new MacBook Air in 2022:

1. Mass production in late 2Q22 or 3Q22

2. Processor: M1 chip

3. No mini-LED display

4. All-new form factor design

5. More color options — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) March 9, 2022

De verwachting is dat de massaproductie van de MacBook Air laat in het tweede kwartaal of in het derde kwartaal van 2022 van start gaat. Onbekend is nog wanneer het model wordt gepresenteerd en wat de prijzen gaan worden.