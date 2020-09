Hoe werkt de software van een webhosting bedrijf? Iedereen met een website maakt doorgaans gebruik van webhosting om online te gaan. Het is een dienst die zich vertaalt in een server met ruimte om websites op te draaien. De computerbestanden van de website worden in databases van de server bewaard. De term webhosting verwijst doorgaans naar het bedrijf dat servers aanbiedt om websites op te slaan en zichtbaar te maken. Webhosting is noodzakelijk om gebruikers toegang te bieden tot websites. Er zijn allerlei webhosting bedrijven die deze service aanbieden, maar daarnaast ook in andere diensten voorzien. Bijvoorbeeld het registreren van een domeinnaam en software om een website te maken.

Belangrijke punten bij webhosting software

Het is uiteraard belangrijk om bij de keuze voor een hostingprovider rekening te houden met een aantal punten. Bijvoorbeeld met de opslag die beschikbaar is of met de beveiliging. De beste webhosting voldoet aan alle criteria om je website betrouwbaar te hosten. De webhosting software speelt daarin uiteraard een rol. Bijvoorbeeld dat het softwareplatform altijd snel en betrouwbaar is, ook tijdens piekmomenten. Een ander belangrijk punt is dat er sprake is van een optimale beveiliging. Bijvoorbeeld door software toe te passen die als een centrale firewall functioneert die elke website beveiligt. Het waarborgen van de stabiliteit is uiteraard ook nog van belang. Bijvoorbeeld door software te gebruiken die in een goede verdeling van verkeer voorziet. Doorgaans zijn er verschillende pakketten voor webhosting beschikbaar, waarbij je kan kiezen voor extra geheugen of snelheid.

Software voor het beheren van de website

Indien er sprake is van een compleet webhosting pakket, dan zijn er verschillende features van toepassing, zoals een controlepaneel om je website te beheren. De software bij webhosting voorziet ook in de mogelijkheid om de verbinding te beveiligen. Dat is mogelijk indien er sprake is van een SSL-certificaat. Daarnaast kan je ook statistieken meten. Bijvoorbeeld om informatie over bezoekers te krijgen. Dit is ook een van de features die doorgaans te beheren is via het controlepaneel. Er zijn verder providers in webhosting die de mogelijkheid bieden om WordPress te installeren.