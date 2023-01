Eerste MacBook met oled-scherm moet in 2024 verschijnen

Op dit moment zijn de iPhone en Apple Watch de enige producten van Apple met oled-technologie, maar dat gaat volgend jaar mogelijk veranderen. Analist Ming-Chi Kuo verwacht dat deze MacBook ervoor zal zorgen dat er in de komende jaren veel meer laptops met oled-panelen zullen verschijnen.

Compared to mini-LED, laptops that use OLEDs have the advantage of being thinner and lighter and offering more diverse form factor design options, like folding, so it has caused Apple to plan to ship the OLED MacBook by the end of 2024 at the earliest.

