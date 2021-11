Black Friday 2021 bij Bol.com dag 6: Philips Airfryers en Hue Starterkit voor scherpe prijzen

De zesde dag dag van het Black Friday-evenement bij Bol.com is van start gegaan. De dagdeal is de Philips Airfryer Essential HD9200/90 voor €59 (normaal €109). Daarnaast zijn ook de duurdere Airfryer-modellen scherp geprijsd.

Voor de Philips Hue-fans is er ook een prachtige aanbieding, want de starterkit is beschikbaar voor €69,99 (normaal €139,99). Het pakket bestaat uit twee Hue White & Color Ambiance-lampen met E27-fitting (1100 lumen) en een Bridge om de lampen ook aan te kunnen sturen via het internet.