‘Apple werkt niet aan 27-inch iMac met M1- of M2-chip’

De 24-inch iMac met M1-soc werd vorig jaar geïntroduceerd en geruchten hebben gesuggereerd dat er in 2022 een variant met een groter scherm zou verschijnen. De doorgaans goed geïnformeerde site 9to5Mac schrijft echter dat Apple geen plannen heeft om in de nabije toekomst een grotere iMac uit te brengen.

Het bedrijf zou zich voornamelijk richten op de volgende reeks Mac-modellen met de nieuwe M2-soc, waaronder een nieuwe MacBook Air, MacBook Pro en Mac Mini. De iMac zal het dit jaar moeten doen zonder upgrade. Dat geldt niet alleen voor een variant met een groter scherm, maar ook voor versies met een M1/M2 Pro-, Max- of Ultra-soc. In plaats daarvan zou Apple werken aan een nieuwe 24-inc iMac die in 2023 wordt verwacht. Dit model zal overigens net als de MacBook Air en 13-inch MacBook Pro niet te configureren zijn met high-end Apple-chips.

Volgens het artikel focust Apple zich op dit moment op het promoten van Mac Studio en de aankomende Mac Pro bij zijn professionele gebruikers. Vorige maand onthulde een Bloomberg-rapport dat Apple mogelijk in juni tijdens WWDC 2022 nieuwe Macs M2-chips introduceert en dat er tegen het einde van het jaar nog meer Macs zullen volgen.