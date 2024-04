Apple iMac 24-inch M1 in de aanbieding bij iBood voor slechts 899 euro

Bij iBood is vandaag de 24-inch iMac met de Apple M1-chip in de aanbieding voor de laagste prijs ooit. Het goedkoopste model met een 7-core gpu, 8GB RAM en 256GB opslag wordt aangeboden voor slechts €899, terwijl de laatst bekende prijs maar liefst €1559 bedroeg. Verder heb je nog de keuze uit een iMac met een 8-core gpu en 256GB opslag voor €999 of 512GB voor €1199. Deze modellen zijn bovendien uitgerust met een ethernetaansluiting in de stroomkabel. Op alle modellen zit 24 maanden garantie.

24-inch iMac M1

De Apple iMac 24 M1 werd gelanceerd in april 2021. Het systeem wordt aangedreven door de M1-chip, die de overgang markeert van Intel-processors naar de door Apple zelf ontworpen chip. Deze nieuwe chip levert sterk verbeterde prestaties en energie-efficiëntie. De iMac 24 M1 heeft een 24-inch 4.5K Retina-display en wordt geleverd in een opvallend slank ontwerp met meerdere kleuropties. Het bevat ook een verbeterde 1080p FaceTime HD-camera, uitstekende microfoons en luidsprekers en een scala aan poorten, waaronder Thunderbolt 3.