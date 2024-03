14-inch MacBook Pro met Apple M3 in de aanbieding bij iBood

Bij iBood is vandaag de nieuwste 14-inch MacBook Pro met M3-soc (oktober 2023) in de aanbieding voor €1699. Dit krachtige systeem wordt elders aangeboden voor €1823,38 en heeft een adviesprijs van €2029. Deze promotie loopt tot 16 maart 2024.

iBood MacBook Pro M3 aanbieding

De MacBook Pro heeft een 14,2-inch miniledscherm met een resolutie van 3024 x 1964 pixels. Het paneel heeft een refreshrate van 120Hz en een piekhelderheid van 1000 nits in HDR. Het model in kwestie wordt aangedreven door een M3-soc van Apple met 8 cpu-cores en 10 gpu-cores. Er is 512 GB aan opslagruimte beschikbaar en 8 GB werkgeheugen. Deze deal komt uit Noord-Amerika en een Europese verloopstekker wordt meegeleverd. Je krijgt 24 maanden garantie.