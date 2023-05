Maak kennis met de Audi RS e-tron GT Ice Race Concept

Audi laat ons smachten naar meer met een voorproefje van de Audi RS e-tron GT Ice Race Concept in een gloednieuwe teaser. De combinatie van grijs, wit en paars maakt van de wagen een opvallende verschijning in de winterse omgeving.

Audi RS e-tron GT Ice Race Concept

Hoewel het Ice Race-model een concept is, is het gebaseerd op het bestaande Audi RS e-tron GT-model. Audi heeft nog geen concrete details vrijgegeven over de aangepaste aandrijflijn, maar de sportauto is zonder twijfel een van de snelste en krachtigste modellen die Audi ooit heeft voortgebracht.

Met hetzelfde platform als de Porsche Taycan biedt de RS e-tron GT een vermogen tot 522 pk (637 pk in boost-modus), waardoor hij in slechts 3,1 seconden van 0 naar 100 km/u kan accelereren. Dankzij de 93,4 kWh batterij heeft de RS e-tron GT een bereik van maximaal 349 kilometer, wat zeker niet verkeerd is voor een sportauto met deze specificaties. Bovendien kan de accu worden opladen van 5% naar 80% in slechts 22,5 minuten.

Meer details over de prestaties van de Audi RS e-tron GT Ice Race-versie zullen onthuld worden tijdens de officiële presentatie op 28 mei. Maar in de tussentijd kun je alvast genieten van de bolide in de nieuwe teaser van Audi, die je hieronder kan bekijken.

Audi schrijft dat de RS e-tron GT Ice Race Concept voortbouwt op de rijke geschiedenis van de legendarische GP Ice Race, een Europees winterevenement waarbij sportauto’s hun krachten meten op ijzige terreinen. In de video zien we zelfs mensen op ski’s over bevroren meren voortgetrokken worden.