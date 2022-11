Sonos Black Friday 2022: aanbiedingen voor Arc, Sub Beam, One en Move

Black Friday komt steeds dichterbij en net als in voorgaande jaren is ook Sonos een van de deelnemende partijen. Bij Sonos beginnen de Black Friday aanbiedingen al op vrijdag 18 november en deze blijven tot en met 29 november geldig of zolang de voorraad strekt. In deze periode ontvang je maximaal 20% korting via zijn retailpartners, waaronder MediaMarkt, Coolblue en Bol.com.

Sonos Black Friday

Je kan onder andere profiteren van een scherp geprijsde Sonos Arc, Sub (Gen 3), Beam (Gen 2) en meer. De beste aanbiedingen hebben we voor je op een rij gezet. Deze actieprijzen zijn vanaf 18 november beschikbaar bij Coolblue, MediaMarkt, Bol.com, Expert en EP.nl.

De Sonos Beam maakt ook onderdeel uit van het Black Friday-evenement, echter zal deze deal alleen op 28 november beschikbaar zijn.