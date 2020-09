NVIDIA RTX 3080 uitverkocht? Hier verschijnt binnenkort nieuwe voorraad

De NVIDIA GeForce RTX 3080 is de beste grafische kaart van dit moment, hoewel het deze titel op 24 september moet afstaan aan de aanzienlijk duurdere RTX 3090. Op 17 september werd de RTX 3080 in Nederland gelanceerd, echter is de beschikbaarheid uitermate beperkt gebleken en volgens verschillende webshops zullen de tekorten nog maandenlang aanhouden. Het hielp ook niet dat veel ‘scalpers’ hebben geprobeerd om de nieuwe gpu’s te bemachtigen, om deze daarna op sites als Marktplaats en eBay voor de hoofdprijs te verkopen.

RTX 3080 voorraad

Kun je op korte termijn nog een RTX 3080 bestellen? Het antwoord daarop is ja, maar je zal veel geluk nodig hebben. Coolblue is namelijk de enige partij die de kaarten nog niet heeft aangeboden en daar komt in week van 28 september vermoedelijk verandering in. In week 40 verschijnen bij Coolblue de volgende modellen: ASUS GeForce RTX 3080 TUF Gaming, ASUS RTX 3080 TUF Gaming OC, MSI GeForce RTX 3080 Ventus 3X OC, MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio en de ASUS GeForce RTX 3080 ROG Strix Gaming OC. De shop geeft aan dat dit een schatting is van de leverdata en dat de genoemde periode nog kan veranderen.

NVIDIA heeft daarnaast aangegeven dat het alles gaat doen om scalpers tegen te houden. “Om bots en profiteurs in de NVIDIA-shop te stoppen, doen we er alles aan wat menselijkerwijs mogelijk is, inclusief het handmatig beoordelen van bestellingen, om deze kaarten in handen te krijgen van legitieme klanten. We bieden onze klanten onze excuses aan voor de ervaring van vanochtend”, aldus NVIDIA in gesprek met PCMag.

In de tussentijd blijf het nog mogelijk om een bestelling te plaatsen bij de overige NVIDIA-partners Amazon Nederland, Amazon Duitsland, Azerty, Paradigit en Megekko. Sta je bij deze partijen al op de wachtlijst dan is ons advies om daar voorlopig geen verandering in te brengen, omdat de situatie voor vrijwel iedereen identiek is. Het annuleren van een bestelling zal je ergens weer verder achteraan zetten.