Aanbieding: iPad Pro 12,9-inch (2021, 16GB RAM, 1TB) voor de laagste prijs ooit bij iBood

Bij iBood is de komende 24 uur de iPad Pro 12,9-inch in de aanbieding. Deze krachtige tablet is nu voor slechts €999 te bestellen en het apparaat wordt gratis thuisbezorgd. Het model beschikt over 16GB aan werkgeheugen en heeft 1TB opslagcapaciteit. De iPad Pro is nooit goedkoper geweest dan €1499 en dat betekent dat het de laagste prijs ooit betreft.

Het enige nadeel is dat het een product voor de Amerikaanse markt is, echter wordt er een EU-plug meegeleverd zodat opladen geen enkel probleem is. Over de prestaties hoef je je ook geen zorgen te maken, want de tablet wordt aangedreven door een Apple M1-soc en heeft een indrukwekkend miniled scherm met een refreshrate van 120Hz. Bovendien krijg je 24 maanden garantie. Je hebt de keuze uit Silver en Space Gray Wees er snel bij, want op=op!