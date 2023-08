De 15-inch MacBook Air uit 2023 is momenteel in de aanbieding voor de laagste prijs ooit. Het model met een Apple M2-processor, 256GB opslaggeheugen en 8GB RAM wordt bij Bol.com, MediaMarkt en Amazon aangeboden voor €1379. Bij de concurrerende shops is de MacBook Air meer dan €100 duurder en de adviesprijs is maar liefst €1599. Helaas heb je niet de keuze uit alle kleuren, want alleen de Starlight-versie is voor deze prijs te verkrijgen.