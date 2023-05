Apple gaat 15-inch MacBook Air tijdens WWDC 2023 onthullen

Er zijn al geruime tijd geruchten over een 15-inch MacBook Air en volgens Bloomberg-journalist Mark Gurman is het bijna tijd voor de officiële onthulling. Het model zou op 5 juni 2023 tijdens de WWDC-keynote worden aangekondigd. Naar verluidt zal het bedrijf tijdens dit evenement ook iOS 17, macOS 14, watchOS 10, tvOS 17 en de langverwachte AR/VR-headset onthullen. Vorig jaar werd tijdens de WWDC de 13-inch MacBook Air met M2-soc gepresenteerd.

15-inch MacBook Air

Gurman beweerde onlangs dat er nieuwe MacBooks zullen worden gepresenteerd tijdens het jaarlijkse evenement voor ontwikkelaars, maar hij heeft destijds niet gezegd om welk model het zou gaan. De eerste geruchten over een 15-inch MacBook Air doken in 2021 voor het eerst op. Leveranciers van Apple zouden de productie van de laptop in de afgelopen maanden flink hebben opgeschroefd vanwege de naderende lancering.

De 15-inch MacBook Air zal worden aangedreven door een standaard Apple M2-soc met meerdere gpu-configuraties. Er worden geen grote veranderingen verwacht ten opzichte van het bestaande 13-inch model. De huidige MacBook Air heeft een 1080p-scherm, een MagSafe 3-oplaadpoort, twee USB-C/Thunderbolt 3-poorten, een 3,5 mm hoofdtelefoonaansluiting, een Magic Keyboard met schaarschakelaar, een Touch ID-knop en een Force Touch-trackpad. Je kunt de MacBook Air bestellen in de kleuren Midnight, Starlight, Space Gray en Silver.