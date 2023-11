Sonos Black Friday 2023: Arc, Beam, Ray, Sub, Roam en Five in de aanbieding

Voor de fans van Sonos hebben we goed nieuws, want tijdens de aanstaande Black Friday-periode zijn er mooie deals te scoren. Van 17 tot 27 november biedt Sonos kortingen tot 25% op geselecteerde items bij MediaMarkt, Coolblue en Bol.com. Dit is wat je van Sonos kan verwachten tijdens het evenement.

Sonos Black Friday 2023

Sonos Arc – €799 (€200 korting)

De Sonos Arc, een populaire keuze voor wie op zoek is naar verbeterde audioprestaties, wordt aangeboden met een korting van €200, waardoor de prijs op €799 komt te liggen.

Sonos Beam (Gen 2) – €439 (€110 korting)

Voor diegenen die de voorkeur geven aan de compacte Sonos Beam (Gen 2), biedt Sonos een korting van €110, met een verlaagde prijs van €439.

Sonos Ray – €239 (€60 korting)

De Sonos Ray soundbar, ontworpen voor verbeterde tv-, muziek- en game-ervaringen, wordt aangeboden voor €239 na een korting van €60.

Sonos Sub (Gen 3) – €719 (€180 korting)

De Sonos Sub (Gen 3), gericht op een verbeterde basweergave, wordt aangeboden met een korting van €180, wat de prijs tot €719 verlaagt.

Sonos Sub Mini – €399 (€100 korting)

De compacte Sonos Sub Mini is beschikbaar voor €399 na een korting van €100.

Sonos Roam – Tot 25% korting

De draagbare smart speaker Sonos Roam is beschikbaar met kortingen tot 25%, inclusief €50 korting op Roam en Roam Colors (nu €149) en Roam SL (nu €129).

Sonos Five – €519 (€130 korting)

Op maandag 27 november is de Sonos Five, ontworpen voor audiofielen, beschikbaar met een korting van 20%, wat resulteert in €130 korting en een prijs van €519.