PlayStation 5 (PS5) Disc Edition in de aanbieding voor 469 euro (juli 2023)

De PlayStation 5 is lang geplaagd geweest door tekorten, maar gelukkig behoren die problemen nu tot het verleden. Dit heeft niet alleen gezorgd voor een betere beschikbaarheid, maar ook voor lagere prijzen. Momenteel biedt MediaMarkt de Disc Edition aan voor slechts €469 (adviesprijs €549,99). Wil je liever de console liever bij Coolblue of Bol.com bestellen dan is dit ook een optie, echter liggen de prijzen daar €5 hoger.

PlayStation 5 aanbieding (juli 2023)

De PlayStation 5, ook wel bekend als de PS5, is de nieuwste toevoeging aan de consolefamilie van Sony. Het werd wereldwijd gelanceerd in november 2020 en heeft sindsdien de harten van gamers veroverd. Met een krachtigere processor en grafische kaart dan zijn voorganger, de PlayStation 4, biedt de PS5 ongekende prestaties. Het ondersteunt 4K-resolutie en ray tracing-technologie, waardoor games er adembenemend uitzien.

Een opvallend kenmerk van de PS5 is de bijgeleverde DualSense-controller. Deze controller biedt niet alleen de gebruikelijke knoppen en joysticks, maar ook haptische feedback en adaptieve triggers. Hierdoor voel je de actie in games op een nieuwe manier en krijg je een meeslependere ervaring. Of je nu een spannende racegame speelt of een episch avontuur aangaat, de DualSense-controller voegt een extra laag diepte toe aan je gameplay.

Hoewel de PS5 bij de lancering kampte met tekorten en moeilijk verkrijgbaar was, is dat nu gelukkig verleden tijd. De productieproblemen zijn opgelost en er zijn regelmatig nieuwe voorraden beschikbaar. Dit heeft geresulteerd in een breder scala aan prijzen, afhankelijk van de versie en eventuele bundels die je kiest. Het is echter belangrijk op te merken dat de prijzen van de PS5 over het algemeen hoger liggen dan die van de vorige generatie consoles.