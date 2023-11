PlayStation 5 tijdens Black Friday 2023 in de aanbieding voor 429 euro

Vanaf morgen gaat het Black Friday-evenement officieel van start, en de PlayStation 5 is een van de vele producten die in de aanbieding zal zijn. De Disk Edition wordt aangeboden voor €429, wat een korting van 22% betekent op de adviesprijs van €549,99. Deze aanbieding is in ieder geval beschikbaar bij MediaMarkt, maar we verwachten dat het een landelijke Black Friday-actie is, zodat je ook bij Bol.com, Coolblue, Amazon en NedGame terecht kunt. Verder zijn de volgende bundels afgeprijsd: EA Sports FC 24 (€489), Spider-Man 2 (€489), Spider-Man 2 Limited Edition (€519) en Modern Warfare III (€489).

Black Friday – PlayStation 5

Over enkele maanden wordt de huidige PlayStation 5 in Europa vervangen door een nieuw model. Dit model heeft een volumereductie van 30% ondergaan en weegt 24% minder dan zijn voorganger. Het wordt geleverd met 1TB aan opslagruimte in plaats van 825GB. Het belangrijkste verschil is echter dat er geen PS5 meer is met een ingebouwde diskdrive. Deze kan later worden toegevoegd voor €119,99. De kale versie wordt verkocht voor €449,99, en de bundel met diskdrive kost €549,99.