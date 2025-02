Laatste dag | MediaMarkt BTW Weg Ermee 2025-actie gestart: alles wat je moet weten

De populaire MediaMarkt BTW Weg Ermee-actie is terug in 2025. Dit jaar loopt de actie en met zondag 2 februari 2025. Alleen vandaag ontvang je nog een voordeel van 17,3% op een breed assortiment producten. Dit jaar geldt er een minimaal bestedingsbedrag van €25 om in aanmerking te komen voor de actie. Hier lees je alles wat je moet weten om optimaal te profiteren. Zorg dat je er op tijd bij bent, want de populairste producten zijn doorgaans snel uitverkocht en komen daarna niet meer op voorraad.

Media Markt BTW Weg Ermee 2025

Wanneer begint de actie?

De BTW Weg Ermee-actie van de MediaMarkt start op maandag 27 januari 2025 en ditmaal doen direct alle categorieën mee. Vorig jaar waren er op deze eerste dag alleen deals beschikbaar op een select aantal producten, zoals laptops, pc’s, telecom en wearables. Je kan zowel online als in de fysieke winkels profiteren van de actie. De producten van Apple zijn uitgesloten, maar vanaf maandag zijn er tijdens de Apple Days ook iPhones, Apple Watches, iPads, MacBooks en meer in de aanbieding.

→ Bezoek hier de website van de MediaMarkt BTW-actie

Hoe werkt de actie?

Hoewel de btw in Nederland wettelijk verplicht blijft, vertaalt de actie zich in een voordeel van 17,3%. Dit percentage komt overeen met de btw-kosten die normaliter in de productprijs zijn inbegrepen. Je kan je voordeel berekenen met de volgende formule:

Voorbeeld: Bij een product van €1210:

Berekening: (€1210 × 100) / 121 = €1000

Voordeel: €210

Hiermee betaal je dus €1000 in plaats van €1210, wat neerkomt op een voordeel van 17,36%.

Welke producten zijn uitgesloten?

Hoewel MediaMarkt nog geen volledige lijst met uitzonderingen heeft gepubliceerd, kunnen we op basis van voorgaande jaren aannemen dat bepaalde categorieën niet in aanmerking komen voor de actie. Dit waren in 2024 de uitgesloten categorieën:

Apple, Dyson, accessoires, muziek, films, software, games, consolehardware en -accessoires, opslagmedia, Power Service, verzekeringen, cadeau- en tegoedkaarten.

Deelnemende categorieën zijn:

Tv’s, audio, smartphones, laptops, huishoudelijke apparaten, keukenapparatuur, smart home, persoonlijke verzorging en meer.

Cashbackacties en prijsverschillen

Goed nieuws: lopende cashbackacties van fabrikanten blijven van toepassing tijdens de BTW Weg Ermee-actie. Heb je vorige week een product gekocht en zie je het nu afgeprijsd? Dan kun je het geld mogelijk terugkrijgen. Vorig jaar bood MediaMarkt de mogelijkheid om het prijsverschil terug te krijgen. Klanten konden hiervoor een fysieke winkel bezoeken met hun aankoopbon of contact opnemen met de klantenservice bij een online bestelling. Het is echter onduidelijk of deze optie dit jaar opnieuw wordt geboden.