LEGO VIP 2X-weekend: dubbele VIP-punten, drie cadeaus en kortingscodes

Het LEGO Black Friday 2022-evenement gaat op 25 november van start, maar een beter moment om je sinterklaas- en kerstaankopen te doen is het VIP 2X-weekend in de LEGO Shop. Op zaterdag 19 en zondag 20 november kun je profiteren van dubbele VIP-punten op alle aankopen, kortingscodes voor verschillende sets en maximaal drie cadeaus bij aankoop (GWP’s). Deze promoties zijn exclusief beschikbaar in de LEGO Online Shop en fysieke stores.

LEGO VIP 2X-weekend

Dubbele VIP-punten

Tijdens het LEGO VIP-weekend ontvang je op alle aankopen dubbele VIP-punten. Dit betekent dat je 10% van het aankoopbedrag kan verzilveren als korting op een toekomstige aankoop. De VIP-punten worden aan je account toegevoegd nadat de bestelling is verstuurd. In het VIP Reward Centre kun je daarna een kortingscode bestellen.

Kortingscodes

In het VIP Reward Centre zijn er ook specifieke kortingscodes beschikbaar voor enkele sets. Voor slechts 100 VIP-punten kun je tot €100 korting krijgen op sets zoals de LEGO Harry Potter Hogwarts Express en andere grote modellen. Ga daarvoor naar het VIP Reward Centre selecteer je favoriete set onder het kopje ‘VIP-weekend kortingsacties’ en wissel je punten in. De code die je in ruil ontvangt gebruik je bij het plaatsen van een bestelling in de LEGO Shop. Je hebt de keuze uit de volgende sets:

LEGO 40564 Winter Elves Scene

Maar daar blijft het niet bij, want je kan maar liefst drie verschillende cadeaus bij aankoop bemachtigen. LEGO 40564 Winter Elves Scene is een van de GWP’s die je kan bemachtigen en daarvoor moet je €170 uitgever in de LEGO Shop. Er zijn geen beperkingen qua thema’s. Alle promoties zijn bovendien met elkaar te combineren. De set bestaat uit 372 stenen en bevat twee elfen als minifiguren.

LEGO 40563 Tribute to LEGO House

Het tweede cadeau bij aankoop is LEGO 40563 Tribute to LEGO House. De set bestaat uit 583 stenen en heeft volgens LEGO een waarde van €29,99. LEGO levert de set mee bij alle aankopen vanaf €250. De naam van de set geeft ook goed weg waar de set over gaat, want het cadeau viert de vijfde verjaardag van het LEGO House in Billund. Het bevat in totaal vijf microbouwwerken uit de zes sets die exclusief in het LEGO House worden verkocht.

LEGO 5007685 Bakset

LEGO 5007685 Bakset wordt aan je winkelmandje toegevoegd wanneer je €65 of meer uitgeeft. Deze waarde moet echter wel worden bereikt met een van de volgende thema’s: LEGO City, LEGO Classic, LEGO Creator 3-in-1, LEGO DOTS, LEGO DUPLO, LEGO Friends en LEGO NINJAGO. De bakset bestaat uit drie koekjesvormpjes en een siliconen bakblik met minifiguurhoofdjes.

LEGO 6427894 Dragon Adventure Ride

In het VIP Reward Centre kun je LEGO 6427894 Dragon Adventure Ride aanschaffen voor 2400 VIP-punten, wat neerkomt op een bedrag van €16. De kleine ride in drakenuitvoering wordt bereden door een kind gewapend met schild en zwaard. Deze rit maakte deel uit van het Bricktober-evenement, maar verscheen nooit in Europa. De kans dan ook groot dat deze snel raakt uitverkocht op 19 november.