Google Chromecast 4K in de aanbieding bij iBood voor slechts €49,95

Bij iBood is de komende 24 uur de Google Chromecast met Google TV en 4K-ondersteuning in de aanbieding voor €49,95 (inclusief verzendkosten). Deze populaire dongle wordt elders aangeboden vanaf €67,95 en heeft een adviesprijs van €69,99. De actie is geldig tot zondag 4 februari 2024.

Google Chromecast 4K aanbieding

Met de Google Chromecast 4K voorzien van Google TV transformeer je elke televisie in slim entertainmentsysteem. Het Google TV-platform geeft je toegang tot al je favoriete films en series van populaire diensten in één naadloos menu, waardoor het doorzoeken van verschillende apps verleden tijd is. Het is daarnaast mogelijk om video’s van nagenoeg alle streamingdienst, waaronder Netflix en Videoland, direct te casten naar je televisie. De Chromecast analyseert je kijkgedrag en beveelt op maat gemaakte series aan. Geïntegreerd met de Google Assistant, reageert de Chromecast op spraakopdrachten via de meegeleverde afstandsbediening of via je smart hub. Verder is er ondersteuning voor Dolby Vision, HDR10, HDR10 en HLG.