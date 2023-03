Bol.com 7-Daagse aanbiedingen: Philips Hue met 25% korting

Bol.com is een van de grootste online retailers in Nederland en staat bekend om zijn enorme assortiment aan producten. Ook organiseert de webwinkel diverse kortingsacties zoals de 7-Daagse, waarbij de populaire slimme verlichting van Philips Hue in de aanbieding is. Tijdens deze actie zijn verschillende Philips Hue producten verkrijgbaar met 25% korting bij aanschaf van twee artikelen.

2e halve prijs op Philips Hue

Het aanbod van Philips Hue producten is tijdens deze actieperiode enorm. Populaire producten zijn onder andere de Philips Hue Dimmer, slimme stekker, Hue Bridge, bewegingssensor, Filament, Signe vloerlampen, starterspakket en meer. Bekijk hier het volledige aanbod.

Volgens Bol.com krijg je bij 2 artikelen in je winkelwagen het goedkoopste artikel voor de helft van de prijs. In de praktijk blijkt het anders te werken, want er wordt namelijk simpelweg 25% korting toegepast op het totaalbedrag. Dit betekent dat je niet verplicht bent om twee dure Hue-producten aan te schaffen om optimaal te profiteren. Om je een voorbeeld te geven: Philips Hue bewegingssensor (€41,93) met de Philips Hue Signe vloerlamp (€225) resulteert in een totaalbedrag van €200,20 (€66,73 korting).

Het is een ideale manier om je huis te voorzien van slimme verlichting die past bij jouw smaak en stijl. De actie loopt van maandag 27 maart tot en met 2 april 2023.