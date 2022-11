Black Friday 2022: iPad en iPad Pro in de aanbieding bij MediaMarkt en Amazon

Ben je op zoek naar een nieuwe iPad of iPad Pro? Dan is het goed om te weten dat men bij Amazon Nederland en MediaMarkt al is begonnen met het Black Friday 2022-evenement. De reguliere 10,2-inch iPad (2021) met 64GB in spacegrijs of zilver is in de aanbieding bij MediaMarkt voor €333. Dit model is elders verkrijgbaar voor €370 en heeft een adviesprijs van €439.

iPad (Pro) aanbieding

De gloednieuwe high-end iPad Pro (2022) is met €100 korting te verkrijgen. Het 11-inch model met 128GB en M2-soc kost nu €969 bij Amazon en MediaMarkt. Dit model wordt elders voor €1049 aangeboden en heeft een adviesprijs van €1069. Het 256GB-model is beschikbaar voor €1079 (elders €1130/adviesprijs €1199). Beide configuraties zijn verkrijgbaar in spacegrijs en zilver.

Ga je liever voor de grotere 12,9-inch iPad Pro met M2-soc dan heb je bij MediaMarkt en Amazon de keuze het 128G-model voor €1329 (elders €1418/adviesprijs €1469) en de 256GB-versie voor €1439 (elders €1507/adviesprijs €1599). Je hebt daarbij opnieuw de keuze tussen spacegrijs en zilver.