Black Friday 2022: Apple Watch Series 7 (41mm/45mm) in de aanbieding

Bij de MediaMarkt is het Black Friday 2022-evenement van start gegaan en onder het aanbod bevindt zich ook de 41mm en 45mm Apple Watch Series 7 in alle kleuren. Mocht je nog twijfelen tussen de Apple Watch SE en Series 7 dan is het goed om te weten dat het duurdere model een 20% groter always-on display heeft en is voorzien van een IP6X-rating, keramische achterzijde, ECG-functie, bloedsaturatiemeter en ondersteuning voor snelladen.

Apple Watch Series 7 aanbieding

De Apple Watch Series 7 (41mm) is bij de MediaMarkt in de aanbieding voor €369 en is bij de concurrentie vanaf €399,99 te verkrijgen. Op moment van schrijven is de Apple Watch nog in de kleuren zwart, groen en blauw beschikbaar. Het 45mm-model is te bestellen voor €399 en wordt elders voor €418,95 verkocht. Deze variant is nog verkrijgbaar in de kleuren groen, blauw en rood.