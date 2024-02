Asus ROG Zephyrus G14 (GA402XV-N2008W) in de aanbieding bij iBood met 350 euro korting

Bij iBood is vandaag de indrukwekkende Asus ROG Zephyrus G14 (GA402XV-N2008W) in de aanbieding voor €1499 en dat is direct de laagste prijs ooit gemeten. Bij de concurrentie wordt de laptop aangeboden voor €1849 en dat komt neer op een korting van maar liefst €350. Deze promotie is nog geldig tot dinsdag 30 januari 2024 of zolang de voorraad strekt.

Asus ROG Zephyrus G14 (GA402XV-N2008W)

De Asus ROG Zephyrus G14 (GA402XV-N2008W) heeft een 14-inch lcd-scherm (IPS) met een resolutie van 2560 x 1600 pixels en een beeldverhouding van 16:10. Het paneel bereikt een beeldverversingssnelheid van maximaal 165 Hz en komt met ondersteuning voor Dolby Vision/HDR, hoewel je daar met een piekhelderheid van 500 nits geen wonderen van verwachten.

Onder de motorkap vinden we de AMD Ryzen 9 7940HS met 8-cores in combinatie met 16 GB DDR5 en een 1 TB SSD (PCIe 4.0 NVMe M.2). De NVIDIA RTX 4060 Mobile is verantwoordelijk voor de grafische rekenkracht en is een mid-range gpu die alle moderne games zonder problemen kan draaien. Bovendien is er ondersteuning voor DLSS 2 en DLSS 3 (Frame Generation), waardoor je de prestaties nog veel verder kan opschroeven.