Amazon Prime Day 2023 gaat op 11 juli van start – de beste aanbiedingen op een rij

Prime-leden over de hele wereld krijgen in juli de kans om de beste aanbiedingen te scoren tijdens Amazon Prime Day 2023. Prime Day begint om middernacht op dinsdag 11 juli en biedt leden twee volle dagen van geweldige deals en entertainment.

Amazon Prime Day 2023

Tijdens Prime Day 2022 kunnen Prime-leden wereldwijd genieten van meer dan een miljoen deals, met de grootste viering van aanbiedingen, tijdelijke koopjes en entertainment. Prime-leden in België en Nederland kunnen profiteren van betaalbaar winkelen tijdens deze dagen. Als je nog geen Prime-lid bent, kun je je aanmelden en een gratis proefabonnement van 30 dagen krijgen via amazon.nl/prime.

In Europa kun je terecht op de volgende Amazon-sites:

Vanaf dinsdag 11 juli 2022 vind je hieronder de beste Prime Day 2023 aanbiedingen.

“Ook dit jaar verrassen we onze Prime-leden wederom met geweldige deals en exclusieve kortingen tijdens Prime Day “, zegt Roeland Donker, Country Manager Amazon Nederland. “Daarnaast kunnen klanten zich verheugen op een bijzondere aftrap van het evenement, waarbij Prime-leden speciale Prime-momenten kunnen winnen en een aantal geheime deals kunnen scoren, houd voor deze unieke kansen onze website en socials in de gaten.”

Op 11 en 12 juli hebben leden toegang tot aanbiedingen op het gebied van elektronica, smarthome-producten, keukenartikelen, speelgoed, mode en dagelijkse benodigdheden. Daarnaast kunnen klanten profiteren van Prime-voordelen zoals Prime Video en Twitch Prime. Prime-leden kunnen ook kleine en middelgrote bedrijven ondersteunen tijdens Prime Day. Tijdens de vorige Prime Day behaalden deze bedrijven via Amazon een omzet van meer dan $11,2 miljard en waren er honderdduizenden aanbiedingen beschikbaar.

Wereldwijd maken meer dan 100 miljoen betalende leden gebruik van Prime. In Nederland hebben Prime-leden onbeperkte toegang tot films en tv-afleveringen via Prime Video op PrimeVideo.com, evenals onbeperkte toegang tot Twitch Prime en meer. Prime is gebaseerd op de basis van onbeperkte snelle en gratis verzending. Nederlandse klanten krijgen hun aankopen binnen 1 of 2 dagen gratis bezorgd. Het lidmaatschap van Amazon Prime is beschikbaar voor €2,99 per maand en omvat een gratis proefabonnement van 30 dagen voor nieuwe leden. Klanten kunnen zich aanmelden via amazon.nl/prime.